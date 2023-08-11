Берите все в свои руки: прогноз Таро на неделю с 14 по 20 августа

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Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на неделю с 14 по 20 августа.

Основная энергия недели (карта Рыцарь мечей в прямом положении)

Это карта, которая говорит нам о том, что эта неделя может пройти очень активно.

Карта Рыцарь мечей в прямом положении — если вы намерены прожить эту неделю активно, то дерзайте, у вас все будет получаться! Но если вы достаточно спокойный человек, то вы можете испытывать стресс из-за того, что ничего не успеваете. Будьте особенно аккуратны в своих мечтах, мыслях и желаниях, они могут материализоваться, предупреждает карта.

Также эта неделя может стать очень активной в сфере политики. События, связанные с международными отношениями, могут активно развиваться.

Финансы (карта Королева Кубков в перевернутом положении)

Карта Королева Кубков в перевернутом положении означает, что на этой неделе стоит очень обдуманно подходить к своим финансам и не распыляться на импульсивные покупки. Также желательно воздержаться от крупных сделок и приобретении автомобиля или квартиры.

Королева Кубков в перевернутом положении говорит о том, что с 14 по 20 августа желательно затянуть потуже свой кошелек и рационально подходить к распределению бюджета.

Здоровье (карта Рыцарь Кубков в перевернутом положении)

К сожалению, эта карта не очень благоприятна. В эти дни необходимо особое внимание уделить своему здоровью. Карта говорит о том, что могут возникнуть небольшие проблемы с дыхательными путями, горлом и трахеями.

Карта Рыцарь Кубков в перевернутом положении также предупреждает: стоит быть осторожным на отдыхе за городом, возможен разгул стихии. Недостаточная осторожность даже может привести к несчастному случаю на воде или в лесу.

Личная жизнь (карта Маг в прямом положении)

Карта Маг говорит, что настало время брать личную жизнь в свои руки. Если вы будете решительны в сердечных делах, то обязательно добьетесь результата.

На этой неделе настало время принимать важные для вас решения, но стоит помнить, что вы будете сами нести ответственность за свои поступки. Если вы сомневались и оттягивали женитьбу или даже развод, то на этой неделе настало время совершить этот серьезный шаг.

Также эта неделя станет благоприятной для того, чтобы транслировать своему партнеру, что вы на самом деле хотите, не замалчивайте обиды и не бойтесь делать так, как нужно вам.

Совет недели (карта Девятка Кубков в прямом положении)

Карта Девятка Кубков в прямом положении говорит о том, что, несмотря на тревожные прогнозы, неделя пройдет в целом хорошо. На уровне политики могут произойти события, которые вызовут переживания, однако карта успокаивает, на здоровье это никак не отразится.

Также стоит не боятся транслировать свои чувства, быть честным и рассказывать о своих тревогах.

Совет недели: радоваться жизни, стараться найти позитив в том, что с вами происходит. Помнить о том, что для вас эта неделя будет решающей. Какими бы решения ни были, делайте все, чтобы быть счастливым.