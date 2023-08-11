Уверенная победа: появились кадры поражения пункта дислокации наемников

Появились кадры ударов по пункту дислокации наемников в Запорожье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Киев о потерях пока что молчит.

Воздушная тревога сегодня звучала по всей территории Украины. Сообщалось о работе ПВО в Винницкой и Хмельницкой областях.

Наше Минобороны сегодня подтвердило поражение пункта временной дислокации иностранных наемников вблизи города Запорожье.

Киев о потерях молчит. Но предварительно, речь идет о десятках убитых и раненых легионеров.