Пугающие цифры: заболеваемость COVID-19 в мире подскочила на 80%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Коронавирус за недавнее время выявили у полутора миллионов человек.

Заболеваемость COVID-19 только за последний месяц увеличилась на 80%. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус выявили у полутора миллионов человек. ВОЗ предупреждает о быстром распространении нового штамма «Эрис».

В России подтвердили 17 случаев заражения — в Москве, Петербурге, Магаданской и Иркутской областях. Симптомы — такие же, как и у предыдущих вариаций — это кашель, температура, боль в горле и чувство сдавленности в груди. По словам специалистов, «Эрис» прежде всего опасен для людей со слабым иммунитетом.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый штамм уже охватил более 50 стран, выявлен он и в России. Наши специалисты не спешат бить тревогу и отмечают, что заболевание проходит легко.

Однако на Западе нагнетается настоящая истерика. Людям говорят, что вот-вот придется вновь носить маски, и разрабатывают вакцины.