США внесли Фридмана и Авена в санкционный список против России

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

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Под ограничения подпали и другие россияне.

США расширили санкционный список против России и внесли в него, в частности, бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Под ограничения также подпали Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ввели санкции против белорусской авиакомпании «Белавиа» и минского завода гражданской авиации.