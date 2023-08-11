В Тагангроге пожилой мужчина с провалами в памяти заблудился и умер от жажды и голода

В Таганроге умер пожилой мужчина, который три дня провел на улице без еды и воды

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

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Врачи успели на помощь к дедушке, но он все равно скончался в больнице.

В Таганроге 86-летний дедушка искал свой дом целых три дня, он постоянно подходил к окружающим, но никто ему не помог. Пенсионер страдал дезориентацией в пространстве и провалами в памяти. Его нашли на заброшенной площадке, он был в очень тяжелом состоянии, потому что трое суток не пил и не ел. Эту трагичную историю рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Потерялся дедушка аж 4 августа, с ним все это время пытались связаться родственники, и один раз у них это получилось, но разговор был очень скомканный. Пенсионер успел сообщить им, что вокруг себя видит лес и поле, после чего мобильный телефон отключился.

Поиски мужчины закончились на одной из заброшек за чертой города. Представитель отряда «ЛизаАлерт» Галина сообщила, что все волонтеры очень боялись за его жизнь и молились, чтобы дедушка поправился в больнице, но, к сожалению, мужчина скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Ленобласти от тяжелых травм черепа и отравления умер новорожденный.