Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Чиновник рассказал, какие изменения будут внесены в учебный курс.

В новых учебниках по Всеобщей истории и Истории России для 10-х и 11-х классов будет описано, как Крым был возвращен без крови. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

«Школьник поймет, как было на самом деле. Почему Крым вернулся в Россию без крови? Был фактор единодушия населения полуострова по этому поводу», — отметил чиновник.

Также важно учесть, добавил он, что «украинская хунта» еще не могла использовать все рычаги власти, потому что не успела взять их под полный контроль, передает издание KP.RU.

«В Крыму были российские военные базы, что не позволило противникам воссоединения из числа оголтелых националистов начать резню мирного населения», — заявил Мединский.

Однако в Донбассе военных баз ВС РФ не было, и поэтому, по его мнению, ВСУ начали уничтожать там активистов и представителей власти, которые хотели присоединения к России.

Новый учебник по истории для старших классов готовится к 1 сентября 2023 года. В нем в том числе будет глава, посвященная специальной военной операции на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в средней школе будут изучать историю по новым учебникам с 2024 года.