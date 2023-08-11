Нарковойска: новая концепция нацбезопасности Украины имени Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Zelensky

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В чем заключается «план» киевских властей?

Еще в мае президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой концепции национальной безопасности — она будет «радикальной». После этого Верховная рада начала принимать странные законы. Журналист издания EADaily Александр Окунь объяснил, в чем суть этой концепции.

Так, недавно Рада проголосовала за легализацию каннабиса. По мнению публициста, Зеленский уже не понаслышке знаком с этим веществом, поэтому он и решил «толкать» его гражданам своей страны.

Автор отметил, что цель «легалайза» в том, чтобы одурманить народу голову и сделать его управляемым. При этом Окунь подчеркнул, что через Украину проходят большие поставки тяжелых наркотиков.

А дилеры устраивают свои разборки прямо на территории страны. Украинский народ же все плотнее подсаживается на запрещенные вещества, убежден журналист.

Источник в Киеве рассказал, что все улицы города расписаны контактами наркодилеров. А полиция сейчас никак не борется с продавцами запрещенных веществ.

«По вечерам, даже во время комендантского часа, слышны крики явных наркоманов. Не так давно одного из таких парней прямо среди бела дня повязали военкоматчики. Он очень сильно кричал, пытался вырваться, говорил, что ему надо в больницу. А те всучили ему повестку и сказали: „пойдешь на фронт, там тебя и вылечат“. И куда-то увезли прямо на глазах у собравшегося народа», — поделился собеседник.

Он отметил, что, по всей видимости, именно на таких военных и рассчитывает президент Украины. Также в концепцию национальной безопасности, как подчеркивается, входит отмена всего русского.

Источник признался, что сейчас на Украине даже опасно слушать российскую музыку. Больше всего досталось УПЦ (Украинской Православной Церкви), которая подчиняется Московскому патриархату.

У нее наглым образом отбирают монастыри, а также зверски избивают священников и прихожан. Украинские политики же рады тому, что происходит, в том числе пытаясь полностью запретить УПЦ.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о необходимости дополнительной мобилизации.