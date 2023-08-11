«Хотели бы избежать»: как повлияет курс рубля на финансовую стабильность

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В последнее время российская валюта сильно ослабела.

Центробанк не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

«Но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями», — добавил он.

В пятницу, 11 августа, евро вырос на 0,42%, достигнув отметки в 108,05 рубля, позднее он превысил и 109 рублей. Таким образом, он побил рекорд марта прошло года. Тем временем доллар торговался на уровне 99,0025 рубля, а китайский юань — 13,628 рубля.

Прежде стало известно, что в России разработаны три сценария развития экономики до 2026 года. По докладу Центробанка, они учитывают как сохранение текущей ситуации, так и изменения под санкционным давлением и глобальным кризисом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что санкции в отношении России сохранятся, по прогнозам Центробанка, до 2026 года.