«Подготовила почву для ребенка»: Саша Артемова познакомила дочь с новым мужчиной

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Трехлетняя малышка родилась в браке с Евгением Кузиным.

Звезда «Дома-2» Саша Артемова познакомила дочь со своим новым мужчиной. Об этом девушка эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения фэшн-блогера Люси LovaLova.

Со своим 38-летним избранником Николаем Субачевым, который занимает пост руководителя дирекции Федерации бокса России в Центральном федеральном округе, звезда «Дома-2» встречается всего лишь несколько месяцев.

Влюбленные впервые увидели друг друга на праздновании дня рождения Нелли Ермолаевой, с которой Саша Артемова близко дружит. Любопытно, что судьбоносное знакомство Субачева и Артемовой произошло после ее официального развода с Женей Кузиным. Бывшие супруги три года откладывали этот процесс из-за нежелания возиться с документами.

«Я познакомила мужчину со своим ребенком. Знакомство было очень легкое, очень такое плавное, очень приятное. Перед этим я своему ребенку сказала, что мы едем знакомиться с моим другом. <…> Я аккуратно подготовила почву для ребенка. И очень приятное знакомство у нас произошло», — поделилась блогер.

По словам звезды «Дома-2», избранник сразу понравился ее дочери, и сейчас у них прекрасные взаимоотношения.

Николай Субачев сам воспитывает двух дочерей от первого брака. С ними Артемова уже тоже успела познакомиться. При встрече малышки сравнили звезду «Дома-2» с Барби, а Артемова в свою очередь была в восторге от дочек своего возлюбленного.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Саша Артемова не запрещает дочери общаться с отцом.