Человек упал на пути на станции метро «Севастопольская» в Москве

Фото: © РИА Новости / Михаил Куравлев

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Движение поездов парализовано от «Южной» до «Нагорной».

Поезда задерживаются на серой ветке столичного метро. Причиной стал человек на путях, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проблемы с движением возникли от «Южной» до «Нагорной». По информации 5-tv.ru, человек упал на пути на станции «Севастопольская».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страшная авария произошла в Ставропольском крае, жертвами которой стали два человека. Легковушка столкнулась с электричкой на железнодорожном переезде.