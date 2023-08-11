Фото, видео: 5-tv.ru

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Чеченское подразделение успешно отстаивает свои позиции и противостоит ВСУ. Но кто им помогает?

В зоне СВО снова ожесточенные бои. Сайту 5-tv.ru удалось получить кадры, как бойцы спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» защищают интересы России на спецоперации.

На видеороликах видно, как чеченские солдаты заняли выгодную позицию в некогда жилом доме. Оттуда «Ахмат» успешно уничтожил террористов ВСУ под радостные лозунги.

Судя по видеороликам, плечом к плечу с бойцами сражались бойцы ВС РФ, которые вместе отстаивали позиции. А прикрывал солдат танк, который успешно помогал обстреливать врага.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бойцы батальона «Ахмат-Запад» защищают Белгородскую область.