Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

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Украинский лидер оказался в ужасном положении, предупредили в США.

Украинские боевики скоро захотят сместить лидер киевского режима Владимира Зеленского на фоне неудачного контрнаступления. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

«Они скажут: „С нас хватит. Мы складываем оружием“. Чем больше бригад ВСУ уничтожается, чем больше отчаяния у военных», — сказал он.

Риттер заметил, что Зеленский находится в ужасном положении и, видимо, не осознает, что конфликт должен завершиться мирными переговорами на условиях России. При обратном варианте это невозможно.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мобилизация на Украине не обойдет стороной ни одного мужчину, так как на фронте ощущается острый дефицит боевиков.