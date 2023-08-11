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Белорусский лидер не хочет терять с ними связь.

Сегодня Белоруссия живет за счет сотрудничества с Россией и Китаем, однако не стоит забывать и о странах Запада. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», — приводит его слова агентство Белта.

Лукашенко выразил надежду на возобновление отношений со странами Евросоюза в 2024–2025 годах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что санкции в отношении России сохранятся, по прогнозам Центробанка, до 2026 года. Вводимые ограничения, подчеркнули в регуляторе, будут негативно влиять на мировую торговлю, сдерживать рост экономики и приводить к снижению цен на рынках.