«Виток тропической жары»: в Москве спрогнозировали температуру до +33 градусов

В Москве на следующей неделе ожидается жара до +33 градусов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Она, возможно, приблизится к рекордным показателям 1954 года.

Очередной «виток тропической жары» ожидается в Москве на следующей неделе, несмотря на прогнозируемые хмурые выходные, 12 и 13 августа. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К четвергу (17 августа. — Прим. ред.), когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут +30…+33, что на десять градусов выше климатической нормы», — уточнил синоптик.

По его словам, зной продержится всего пару дней, а затем отступит. Однако возможно, температура приблизится к рекордным показателям 1954 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители центральной части России до сих пор не могут отойти от жары, которая атаковала их на этой неделе. Но с ума погода сошла не только в Евразии.