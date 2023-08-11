Бокс-забег и большой концерт: фестиваль спорта состоится в Серпухове

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Heinz Spremberg; 5-tv.ru

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Лучшие бегуны получат денежные призы.

Большой спортивный праздник состоится в эти выходные в Серпухове. Его для жителей Подмосковья устраивает Федерация бокса России.

Гвоздь программы — традиционный бокс-забег на пять километров ранним утром по улицам города. Принять участие сможет любой желающий.

На финише каждого будет ждать медаль и полезный завтрак. Лучшие бегуны получат денежные призы.

А после события люди переместятся на городской пляж на берегу Оки. Там начнутся соревнования по волейболу, самбо и дзюдо, а также большой концерт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гонки беспилотных летательных аппаратов и лазертаг признаны Минспорта видами спорта в стране. Список также пополнили брейкинг, многоборье ГТО и воздушная гимнастика.

Они включены в реестр видов спорта, которые не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне.