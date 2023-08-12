«Уже не нужна эта мишура»: фэшн-блогер Люси LovaLova собрала девичник на свой день рождения

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Красная ковровая дорожка, ресторан на Рублевке, огромные букеты цветов и дорогие подарки — все в лучших традициях российских селебрити.

В кругу самых близких подруг фэшн-блогер Люси LovaLova с размахом отметила свой день рождения. В минувший четверг приехали поздравить именинницу звезды отечественного шоу-бизнеса и блогеры-миллионники: певица Настя Крайнова, экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» Татьяна Котова, звезды «Дома-2» Саша Артемова и Нелли Ермолаева, телеведущая Олеся Константинова и другие. Красная ковровая дорожка, ресторан на Рублевке, огромные букеты цветов и дорогие подарки — все в лучших традициях российских селебрити.

День рождения Люси LovaLova был еще 24 июля, в это время она была в Казахстане. На организацию отдельного праздника в Москве натолкнули ее близкие подруги.

«Говорят мне: «Прости, Люси, а как мы? В прошлом году так классно отметили. Одна SMS приходит, вторая, третья. А эти девочки, кто мне пишет, очень важны мне. Я думаю, что, если соберется еще, походу я не слезу с этой темы», — смеется фэшн-блогер в эксклюзивном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Так и не смогла Люси LovaLova отказаться от возможности лишний раз пошиковать со своими подругами и выгулять свои роскошные наряды. Именинница появилась на ковровой дорожке в белом облегающем топе, подчеркивающем пышный бюст, и длинной юбке. Как поделилась фэшн-блогер, ее года — ее богатство, и она уже не та наивная девушка, какой была в 18 лет.

«В 18 лет я бы, наверное, пожелала себе быть более бдительной к людям, менее доверчивой, менее открытой, хотя сейчас все равно вся эта открытость осталась, по крайней мере, как люди говорят», — отметила именинница.

А телеведущая Олеся Константинова призналась, что она как раз эту открытость в Люси и ценит. Хоть они недолго знакомы, но химия между подругами возникла сразу.

«Открытость, эмоциональность, дружелюбность, позитив. Я считаю, это основные качества, которые должны быть в человеке, ведь такой мир непростой на данный момент, да и вообще всегда. Поэтому хочется общаться с людьми, такими же, как и ты — открытыми и эмоциональными», — не без лишней скромности говорит Олеся Константинова.

«Люси очень спокойная, она располагает к спокойствию, не к кипишу. По ней видно, что она эстетически очень приятная, очень добрая, нежадная. Меня вот это вот спокойствие привлекло», — охарактеризовала именинницу Настя Крайнова.

Медиа-продюсер Анна Симонян преподнесла в качестве сюрприза Люси LovaLova звездную премию «Мама года 2023» от журнала MODA topical. Фэшн-блогер не смогла присутствовать на мероприятии, и вот заветная статуэтка попала ей в руки в день празднования ее дня рождения. О дивный мир шоу-бизнеса!

Имениннице нужно отдать должное: дорогие подарки у своих гостей она не выпрашивала. Фэшн-блогер лишь сказала подругам: «Пожалуйста, просто приезжайте».

«А если уже настаивали, я говорю: „Мы настолько близки, что меня порадует то, что тебя порадует“. Вот я нашла универсальный ответ!» — поделилась лайфхаком именинница.

По такому принципу Олеся Константинова и выбрала подарок для Люси LovaLova, тщательно анализируя, а что именно хотела бы получить она сама. В конечном счете телеведущая решила остановиться на аппарате для лица, который очищает и выравнивает кожу. Марку она решила не называть, но можно догадаться, что сумма вышла кругленькой.

«Я думаю, блин, у меня у самой нет! А у нее будет! Ну ладно, другу лучшее!» — поделилась Константинова.

А звезда «Дома-2» Саша Артемова призналась, что выбор презента для нее не настолько мучителен, ведь есть деньги!

«Самый лучший, я считаю, подарок! И она уже сама поймет, на что ей потратить эти деньги», — уверена Артемова.

Нелли Ермолаева не стала раскрывать, что за подарок преподнесла имениннице, ведь, по ее мнению, есть вещи гораздо более важные в жизни, чем материальная составляющая.

«Вы знаете, чем дальше эти года заходят дружбы, здесь уже не нужна эта мишура. Мишуры вокруг полно. И когда ты просто берешь человека за руку и говоришь: «Я тебя безумно люблю. Спасибо, что ты есть», — объяснила звезда «Дома-2».

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