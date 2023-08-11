Центробанк прогнозирует сохранение санкций против РФ до 2026 года

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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При этом в регуляторе отмечают, что вводимые ограничения также сказываются на мировой экономике.

Санкции в отношении России сохранятся, по прогнозам, до 2026 года. Об этом сообщает Центробанк в своем докладе, отмечая увеличение санкционного давления на экономику.

Вводимые ограничения, подчеркивают в регуляторе, будут негативно влиять на мировую торговлю, сдерживать рост экономики и приводить к снижению цен на рынках.

«В результате темпы роста российской экономики будут ниже в 2024–2025 годах по сравнению с базовым сценарием», — говорится в докладе Центробанка.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания внесла 19 новых позиций в санкционный список против России.