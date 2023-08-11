Двоих детей затянуло в трубу потоком воды в Приморье

Читайте нас в: Дзен Новости

Погибшими оказались браться 10 и 12 лет.

Двое детей погибли после того как их затянуло в трубу потоком воды в ходе паводка в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, погибшие — братья 10 и 12 лет. В момент трагедии они гуляли в километре от села Дальзаводское Хорольского округа. Во время игры одного мальчика затянуло в трубу, второй сразу же бросился на помощь, но тоже оказался в трубе. Позднее тела погибших были обнаружены правоохранителями.

На месте трагедии работают следователи.

В Приморье действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, нахлынувшего на регион под воздействием тайфуна «Ханун».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Челябинске 12-летняя школьница обвинила учителя русского языка в изнасиловании.