Лукашенко сообщил о проведенном разговоре с Путиным
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
О чем белорусский лидер общался с президентом России?
Президент Александр Лукашенко позавчера, 9 августа, общался с российским лидером Владимиром Путин. Об этом сообщил сам глава дружественной республики.
По его словам, он обсудил с Путиным в том числе инициативу Игр стран БРИКС.
«Если такие Игры состоятся, то и Беларусь присоединится к этому спортивному форуму», — передает агентство Белта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице Белоруссии — Минске — состоялось открытие II Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Торжественная церемония прошла в комплексе «Минск-Арена», где выступил Лукашенко.