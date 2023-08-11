Лукашенко сообщил о проведенном разговоре с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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О чем белорусский лидер общался с президентом России?

Президент Александр Лукашенко позавчера, 9 августа, общался с российским лидером Владимиром Путин. Об этом сообщил сам глава дружественной республики.

По его словам, он обсудил с Путиным в том числе инициативу Игр стран БРИКС.

«Если такие Игры состоятся, то и Беларусь присоединится к этому спортивному форуму», — передает агентство Белта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице Белоруссии — Минске — состоялось открытие II Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Торжественная церемония прошла в комплексе «Минск-Арена», где выступил Лукашенко.