Момент падения дрона на Карамышевской набережной в Москве попал на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Беспилотник был подавлен силами РЭБ и потерпел крушение.

Момент падения вражеского беспилотника после подавления его силами РЭБ на Карамышевской набережной в Москве попал на видео. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На них можно заметить момент падения и взрыв, после которого образовалось облако дыма и искр. На место сразу же выехали экстренные службы, территорию оцепили.

В пятницу, 11 августа, в Москву была осуществлена попытка пролета беспилотника. По словам мэра города Сергея Собянина, обломки упали на Карамышевской набережной. В результате пострадавших и разрушений нет.

В этот же день во Внуково были введены ограничения на прилет и вылет рейсов по независящим от аэропорта причинам. Часть самолетов были перенаправлены в другие авиагавани Московского авиационного узла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв прогремел в районе Карамышевской набережной в Москве.