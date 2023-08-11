«Все наоборот»: жена Маликова представила свою версию скандала с дочерью

Елена Маликова: Подавший в суд на Стешу мог преследовать своей целью пиар

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Предприниматель из Калуги требует со звездной наследницы через суд 136 тысяч рублей.

Супруга певца Дмитрия Маликова прокомментировала 5-tv.ru информацию о том, что на ее дочь Стефанию подали в суд из-за невыплаты 136 тысяч рублей за пошив одежды для бренда DressByStesha.

С иском обратился предприниматель из Калуги. Он был ранее судим по статье УК «Незаконный сбыт наркотических средств».

Мать Стефании Елена Маликова уже разговаривала с юристом компании дочери. По ее словам, дела обстоят совершенно иначе: она утверждает, что письмо-претензию подала ее наследница.

«Свои коллекции Стеша шьет не только на своем производстве, но и иногда отдает, потому что не успевает, на сторонние производства. В том числе они попробовали отшиться у ИПшника из Калуги. Однако он получил аванс, не пошил и не передал заказчику ни одной вещи. Учитывая темное прошлое Эрмеса, думается, что он просто не собирался выполнять свои обязательства», — говорит она.

В настоящее время, уточнила Елена, ему была направлена досудебная претензия от компании Стефании. Так, в ближайшее время документы о взыскании аванса будут направлены в суд.

Жена Маликова допустила, что бизнесмен мог поступить так в целях пиара. Возможно, продолжила она, предприниматель решил, что таким образом он сможет получить деньги. Также собеседница прокомментировала тот факт, что иск мужчины из Калуги уже доступен на сайте Арбитражного суда.

«Оказывается, что этого Эрмеса никто не видел даже в глаза, так как действовали через посредника. Человеку с таким прошлым и соответственного вида, наверное, вряд ли поручили бы пошив этих вещей», — объяснила она.

По словам супруги исполнителя, они работали через московское ИП, а девушка с той стороны представлялась Евгенией. Также она отмечает, что со стороны бренда досудебное письмо было отправлено раньше.

Ранее 5-tv.ru писал, что на дочь Дмитрия Маликова подали в суд.