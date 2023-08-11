Увез на кладбище: школьница в Челябинске обвинила учителя в изнасиловании

Школьница в Челябинске обвинила учителя в изнасиловании на кладбище

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Мужчина угрожал ребенку убийством, если кто-то узнает о его преступлении.

В Челябинске 12-летняя школьница обвинила учителя русского языка в изнасиловании. Об этом сообщает портал 74.RU со ссылкой на источник.

Сообщается, что педагог увез ребенка на кладбище и именно там совершил преступление. По словам мамы девочки, после этого мужчина пригрозил ей убийством, если та хоть слово об этом скажет кому-либо. Однако школьница не стала молчать и обо всем рассказала взрослым.

«По горячим следам мужчину задержали полицейские. В районном отделе СК возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера», — говорится в сообщении.

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