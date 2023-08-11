«Все, мы отрезаны»: тайфун «Ханун» обрушился на Приморье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Сейчас улицы городов и поселков затоплены, вода все ближе подбирается к жилым домам.

Приморье попало в зону так называемого шлейфа тайфуна «Ханун». За сутки в регионе выпала почти половина месячной нормы осадков.

Дождь стеной, затопленные улицы и разрушенные дороги — бурные потоки размыли асфальт и снесли несколько мостов. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас — о том, насколько пострадал регион.

Жителей Приморского края стихия, похоже, застала врасплох. Мощный ливень накрыл сразу несколько районов.

Дождь не прекращался всю ночь и льет до сих пор. Сейчас улицы городов и поселков затоплены, вода все ближе подбирается к жилым домам.

«С ума сойти. Вода видно, что уже дошла до первых этажей», — говорит местная жительница.

Жителям этого дома сегодня утром на работу пришлось идти вброд — все подъезды пятиэтажки затоплены. Но настоящим испытанием стихия стала для водителей: дороги превратились в бурные реки, однако особенно отчаянные на внедорожниках шли на риск.

Тех, кто переоценил внедорожные возможности своего автомобиля, ждет дорогостоящий ремонт двигателя. Машины захлебывались и глохли прямо в воде.

Где-то движение полностью остановилось, а дороги практически перестали существовать. На некоторых участках образовались огромные каньоны. В Красноармейском и Хасанском районах из-за паводка отрезаны семь населенных пунктов.

«Проезд в Осиновку перекрыт, здесь невозможно проехать. Вон какой поток воды бежит через дорогу. Все, мы отрезаны от цивилизации», — рассказала пострадавшая.

Для людей, которые оказались в плену стихии, организованы лодочные переправы. По данным МЧС, всего в Приморском крае сейчас затоплены четыре частных жилых дома. Под водой оказались полторы сотни приусадебных участков.

«Осуществляется откачка воды с придомовых территорий. Организована перевозка людей, доставка продуктов, медикаментов и необходимых вещей в отрезанные населенные пункты», — отметил начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий ГУ МЧС России по Приморскому краю Майдар Сапкеев.

Уже известно как минимум об одной жертве разрушительного ливня: женщину унесло бурным течением дождевой воды. В Новоникольске сейчас пытаются предотвратить еще одну трагедию.

Эти пронзительные кадры с затопленным приютом для животных никого не оставят равнодушным. Закрытые в вольерах собаки забираются на будки, пытаясь спастись от воды. Людей, которые оказались в эпицентре гидроудара, эвакуируют в пункты временного размещения.

«Там нижние дома, здесь нормально, а там уже в воде. Бабушку вот эвакуировали уже. Вот тоже там домик, там уже все в воде. Все подняли к верху. Ну ждем чуда, может все минует», — рассказал местный житель.

Обильные осадки в Приморский край принес тайфун «Ханун», который действует в регионе уже неделю. И сколько еще будет продолжаться разгул стихии, пока неизвестно: в регионе прогнозируют, что уровень рек продолжит расти.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Челябинска и Екатеринбурга оказались во власти стихии.