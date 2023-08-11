Очевидцы сообщили о взрыве в районе Карамышевской набережной в Москве
Срочная новость
Фото, видео: 5-tv.ru
В небо поднимается столб дыма.
Взрыв прогремел в районе Карамышевской набережной в Москве. Об этом сообщают очевидцы, выкладывая в социальных сетях видео и фото.
Так, на кадрах можно заметить поднимающийся столб белого дыма. Что конкретно произошло, пока не известно.
В этот жен день, 11 августа, во Внуково были введены ограничения на прилет и вылет рейсов по независящим от аэропорта причинам. Часть самолетов были перенаправлены в другие авиагавани Московского авиационного узла.