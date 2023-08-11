Аэропорт Внуково снял все ограничения на вылеты и прилеты

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Авиагавань работает в штатном режиме.

Аэропорт снял все ограничения на вылеты и прилеты рейсов, введенные с 09:40 по московскому времени. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Аэропорт работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В пятницу, 11 августа, сообщалось, что во Внуково были введены ограничения на прилет и вылет рейсов по независящим от аэропорта причинам. Часть самолетов были перенаправлены в другие авиагавани Московского авиационного узла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десять самолетов ушли на запасные аэродромы после закрытия ночью в четверг, 10 августа, Внуково и Домодедово. Изменения в работе аэропортов произошли из-за попытки атаки Москвы беспилотниками.