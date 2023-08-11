Прямая трансляция церемонии прощания с журналистом Леонидом Володарским

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Легенды радиостанции «Говорит Москва» и видеопроката не стало на 74-м году жизни.

В зале прощания ЦКБ № 1 проходит траурная церемония прощания с ведущим радиостанции «Говорит Москва», переводчиком и звездой видеопроката 90-х годов Леонидом Володарским. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.

Проститься с Володарским пришли родственники, коллеги, деятели культуры и искусства. Известно, что он долго болел и по предварительной информации фатальным для него стало воспаление легких. Леониду Вениаминовичу было 73 года.

Всероссийскую популярность ему принесли в первую очередь переводы зарубежных фильмов. Ими он увлекся еще в конце 60-х годов прошлого столетия. А через десять лет с появлением VHS-кассет к нему обращаются видеопираты. За 30 лет сотрудничества Володарским было переведено более пяти тысяч картин. Особенностью был голос, которым он начитывал русский текст. Многие думали, что он специально сидел у микрофона с прищепкой на носу, чтобы его никто не узнал и не вызывал на допрос. Однако легенда была разрушена впоследствии тем фактом, что оказалось в юности Володарский получил травму носа.