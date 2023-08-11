Евро превысил 108 рублей, снова побив рекорд 2022 года

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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А что с долларом и юанем?

Евро превысил 108 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Курс валюты достиг такого показателя впервые с 24 марта 2022 года, следует из данных площадки.

Так, к 10:42 по московскому времени евро вырос на 0,42%, достигнув отметки в 108,05 рубля.

Тем временем доллар торговался на уровне 98,07 рубля, прибавляя 0,62%. Китайский юань же прибавил 0,36% и закрепился на отметке в 13,513 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банк ВТБ получит пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Такое решение поддержал президент России Владимир Путин.