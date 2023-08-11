Во Внуково объяснили задержку вылетов и прилетов

Во Внуково введены ограничения на вылет и прилет рейсов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев

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Ограничения были введены с девяти утра по московскому времени. С чем они связаны?

В столичном аэропорту Внуково введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-слжубе аиагавани.

Уточняется, что ограничения введены с 09:40 по независящим от аэропорта причинам.

«В целях безопасности часть рейсов перенаправлены в другие авиагавани Московского авиационного узла», — добавляется в сообщении.

Согласно онлайн-табло, во Внуково задержаны порядка 12 рейсов. задержки наблюдаются и в Домодедово, и в Шереметьево.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десять самолетов ушли на запасные аэродромы после закрытия ночью в четверг, 10 августа, Внуково и Домодедово. Изменения в работе аэропортов произошли из-за попытки атаки Москвы беспилотниками.