«Магически превратились»: как МО Украины попало в скандал из-за закупок курток

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Для боевиков закупили слишком дорогую форму.

Минобороны Украины попало в коррупционный скандал из-за закупки курток для боевиков по завышенной втрое цене. Об этом пишут украинские СМИ.

Уточняется, что форму для армии киевский режим закупал у турецкой фирмы. Согласно контракту, компания должна была поставить партию одежды общей стоимостью 142 тысячи долларов, однако в итоге их закупочная цена выросла в три раза и составила 421 тысячу долларов.

«По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из „камуфляжных“ в „зимние воздухозащитные“ и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долларов за штуку», — пишут журналисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мобилизация на Украине не обойдет стороной ни одного мужчину, так как на фронте ощущается острый дефицит боевиков.