«Будут премьеры»: в России представят бронеавтомобили «Титан» и «Зубило»
Беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» создают в России
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Одна из них будет беспилотной.
На форуме «Армия-2023» представят новинки российской военной техники, в том числе новые бронеавтомобили для штурмовых групп. Об этом РИА Новости рассказали на предприятии АО «Ремдизель».
«В этом году на нашем стенде на «Армии» будут премьеры — бронеавтомобиль «Титан» для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием «Зубило», — говорится в сообщении.
Уточняется, что машина «Зубило» предназначена для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также для зарядки радиостанций и квадрокоптеров. «Титан» же будет помогать выполнять свои задачи десантникам, разведке и спецназу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные опробовали новые бронежилеты «Оберег» в зоне специальной военной операции на Украине.