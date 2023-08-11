Новорожденный умер от тяжелых травм черепа и отравления в Ленобласти

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Младенец получил травмы несовместимые с жизнью прямо в день своего рождения.

В Кингисеппе Ленинградской области погиб новорожденный погиб в день своего рождения. Как стало известно 5-tv.ru, ребенок оказался в реанимационном отделении с множеством травм, сразу после того, как появился на свет.

Источник сообщает, что у младенца диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа. Кроме того, по телу у него были ушибы и ссадины, также у ребенка выявили признаки отравления.

Медики боролись за жизнь малыша, но тщетно. Новорожденный скончался.

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Теперь его тело просят передать на судебно-медицинскую экспертизу. Подробности трагической смерти будет выяснять Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело двухлетнего ребенка нашли в реке в Республике Алтай.