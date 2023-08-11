«Россия должна быть прогрессивной»: сократят ли для граждан рабочую неделю

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов

Фото: www.globallookpress.com / Phil Boorman

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Увеличить время отдыха можно двумя способами. Что предлагают в Госдуме?

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов, поскольку многие граждане при такой нагрузке выгорают. Об этом изданию Лента.ру заявила член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной», — отметила депутат.

Она уточнила, что сократить рабочую неделю можно одним из вариантов:

уменьшить рабочий день в пятницу;

уменьшить общее количество рабочих часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что промышленность в России столкнулась с рекордным кадровым голодом, в июле 2023 года дефицит сотрудников, по данным исследований, испытали 42% предприятий.