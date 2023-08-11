«Запаха вот не было»: соседи умершей Джимбиновой вспомнили похожий случай

Фото: из открытых источников

Читайте нас в: Дзен Новости

Кем же на самом деле была режиссер?

Через три дня после того, как было обнаружено мумифицированное тело режиссера Светланы Джимбиновой, ее квартира на Университетском проспекте в Москве, остается опечатанной. Уточняется, что бездыханное тело женщины пролежало в ней почти полтора года, пишет издание aif.ru. Женщина являлась возлюбленной актера и театрального режиссера Рубена Симонова, который скончался еще в 1968 году.

Корреспонденты издания решили уточнить у соседей умершей о том, каким она была человеком. Но, на удивление, они ничего о ней не знают.

Одна из жительниц дома рассказала похожий случай, по соседству жил пожилой мужчины, который сажал цветочки, сделал красивую территорию возле дома.

«Жил один, но дети у него были. Потом вдруг на улицу выходить перестал. Оказалось, умер. Умер в своей квартире, а дети полгода о нем не вспоминали и не звонили ему. Пролежал вот так он дома. Когда дверь вскрыли, уже тоже была мумия, а запаха вот не было», — рассказала женщина.

Однако, спрашивая остальных жильцов, так никто и не дал дельного ответа, кем же на самом деле была Светлана Джимбинова.

Меж тем, возлюбленная Симонова за свою творческую жизнь написала десятки работ и поставила шесть спектаклей в театре имени Евгения Вахтангова.

«Она ни с кем не общалась, — прокомментировал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По словам других артистов, режиссер была человеком неконфликтным и добрым. Из театра ушла очень давно, а все связи сразу же оборвала.

Ранее 5-tv.ru писал, что патологоанатом оценил вероятность криминальной смерти режиссера Джимбиновой.