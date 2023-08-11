На Гавайях жертвами природных пожаров стали 53 человека

Фото: www.globallookpress.com / Senator Tim Richards

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Окончательное количество погибших может оказаться больше.

В американском штате Гавайи возросло число жертв природных пожаров до 53 человек. Об этом сообщают власти округа Мауи.

Губернатор штата Грин в беседе с телеканалом CNN подчеркнул, что это еще не окончательная цифра. Жертв может быть на самом деле сильно больше, скорее всего, их перевалит за 60.

За минувшие сутки количество уже увеличилось на 17 человек, и будет только расти. До сих пор было известно о 36 жертвах.

Ранее 5-tv.ru показал видео чудовищных лесных пожаров на Гавайях.