Лариса Лужина раскрыла размер своей пенсии

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Живущая в Москве народная артистка РСФСР пожалела коллег из других городов, у которых нет собянинских надбавок.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина получает около 60 тысяч рублей как пенсионер. Об этом звезда театра и кино рассказала корреспонденту издания aif.ru. По словам актрисы, получать неплохой доход помогает только тот факт, что живет она в столице России. Жителям других городов повезло меньше.

«Я получаю порядка 60 тысяч рублей. Из них 30 — это доплата Собянина (Глава столицы Сергей Собянин. — Прим ред.). Наш мэр принял решение доплачивать народным и заслуженным артистам, живущим в Москве. Поэтому я очень переживаю за своих коллег в Питере, — у них такой надбавки нет», — заявила Лужина.

Артистка родилась в Ленинграде в 1939 году, вместе с мамой пережила блокаду, после открытия «Дороги жизни» была эвакуирована в Кемеровскую область. Окончив школу уже в Таллине, Лужина вернулась на малую родину и поступила в театральный институт. Профессиональной актрисой стала не сразу, работала на фармацевтическом заводе, кондитерской фабрике, пробовала себя в качестве манекенщицы. Первую небольшую роль получила случайно — пригласили прямо с улицы. Так началась карьера в кино.

В фильмографии 84-летней Лужиной более 100 работ, на пенсии она продолжает активно сниматься. Помимо звания народной артистки ей присуждены орден Дружбы, медаль «За трудовой отличие», «Золотая ветвь телевидения ГДР» и другие награды. Широкий зритель знает актрису по фильмам «Вертикаль», «Тишина», «Четвертая высота», «Совесть», «Охота на изюбря», «На семи ветрах», «С любимыми не расставайтесь». Последний кино проект с ее участием датируется 2022 годом.

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