В Подмосковье проходит программа для молодых бизнесменов «Я в деле»

Фото: 5-tv.ru

Для предпринимателей организован палаточный выезд.

В Московской области проходит всероссийский форум наставников молодежной программы обучения предпринимательству «Я в деле». В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места событий.

Для молодых предпринимателей организован палаточный выезд. На форум приехали ребята со всех регионов, кто-то участником, а кто-то уже куратором молодежных групп, ведь приезжает не в первый раз. Так, уже ставший вожатым Евдокимов Константин рассказал, чем он занимается на форуме.

«Я курирую свою команду, я помогаю участникам развиваться, получать новые знания, контролирую», — уточнил он.

На старте программы перед участниками форума выступил лидер партии «Новые люди» и депутат Госдумы Алексей Нечаев.