С протянутой рукой: запросы Байдена по Украине вызвали недовольство в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Amanda Jett; 5-tv.ru

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Белый дом, похоже, не смущает все более провальное положение ВСУ.

Несмотря на то, что счет потерям ВСУ в западной технике идет уже на сотни, в Вашингтоне пока не собираются отказываться от новых поставок вооружений Украине.

Правда, в американском Конгрессе все больше тех, кто сомневается в эффективности такой политики. Так, в частности, лидер республиканского большинства Кевин Маккарти заявил, что его однопартийцы не собираются одобрять безграничные траты на Украину.

Накануне администрация президента Джо Байдена запросила у парламента дополнительное финансирование на 40 миллиардов долларов. Около половины этих денег планируется потратить на нужды Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский конфликт, как пишет CNN, перешел в более тяжелую фазу для Киева. Боевики не могут преодолевать крепкие оборонительные позиции России. Кроме того, журналисты считают, что отношения между западными странами и США будут только ухудшаться.