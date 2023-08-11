Поехали! В «Роскосмосе» раскрыли, когда запустят следующие лунные аппараты

Борисов: «Луну-26» запустят в 2027 году, а «Луну-27» — в 2028 году

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Предыдущая станция — советская «Луна-24» — была запущена в 1976 году.

Запуск нового космического аппарата «Луна-26» планируется в 2027 году, в то время как «Луну-27» хотят запустить в 2028, а «Луну-28» только после 2030-го года. Этой информацией поделился генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Это комплекс автоматических исследований Луны, и после этого мы с коллегами из Китая будем уже переходить к следующей фазе — возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы», — заявил Борисов в интервью.

Минувшей ночью была успешно запущена станция «Луна-25», она должна приземлиться на спутник Земли 21 августа. Прилунение произойдет в месте, где еще никогда станция не совершала посадку, в районе Южного полюса.

Ранее 5-tv.ru провел прямую трансляцию с запуска.