Федор Лавров о дружбе с Владимиром Меньшовым: «Умел быть очень строгим»

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Со знаменитым режиссером актер познакомился еще в детстве, а спустя годы встретился на съемочной площадке.

Актер Федор Лавров в интервью aif.ru поделился воспоминаниями о дружбе и совместном творчестве с оскароносным российским режиссером, автором картин «Москва слезам не верит» (За этот фильм он получил приз Американской киноакадемии. — Прим. ред.) и «Любовь и голуби» Владимиром Меньшовым, ныне покойным. Человеком жестким в профессии и душевным весельчаком в обычной жизни.

Лавров родился в семье заслуженных артистов РСФСР Николая Лаврова и Натальи Боровковой. Первую роль он сыграл четырехлетним мальчишкой в спектакле ЛенТЮЗа «Мамаша Кураж и ее дети». Как смеется сам актер, выбирать дело жизни ему не пришлось, все было решено заранее, предопределено.

«Я думал, что не пойду по этой линии, а пойду какой-то своей дорогой. Но жизнь как-то так распорядилась, что я все-таки выбрал эту профессию. Но думаю, что все сделал правильно», — считает артист.

Меньшова он называет ласково дядей Володей, режиссер был частым гостем в доме родителей. Но не всегда это прозвище ему подходило. По словам Лаврова, он мог быть абсолютно бескомпромиссным в работе, порой рубил с плеча, но при этом обладал «божественным» чувством юмора.

«Дядя Володя, Владимир Валентинович, умел быть очень строгим, я и от его студентов это не раз слышал. А иногда — даже безжалостным. Он своенравный во многом был человек, переубедить его бывало дико сложно», — вспомнил Лавров.

Вместе старые знакомые играли в фильме «Ивановы», исполняли роли отца и сына. На площадке от шуток «папы» актер хохотал до слез — настолько смешные и увлекательные истории тот умел рассказывать. В перерывах между съемками говорили о прошлом, об умершем Лаврове-старшем. Меньшов сочетал в себе черты жестокого и целеустремленного и человека и проникновенного, теплого друга, заключил актер.

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