Лавочка прикрыта? Новые ограничения для электросамокатов в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге ввели новые ограничения для движения на электросамокатах
Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru
Кикшеринговые компании уже подписали соответствующее соглашение с властями Петербурга.
В Петербурге вводят новые ограничения для движения на электросамокатах. Где-то придется снизить скорость, а где-то ездить нельзя будет совсем.
Например, на территории музея-заповедника «Петергоф» и в туристических локациях Кронштадта. На 27 улицах запретят парковку самокатов. На 90 улиц пополнился список, где нельзя разгоняться больше 15 километров в час.
Кикшеринговые компании уже подписали соответствующее соглашение с властями Петербурга.