Нихао! Россия и Китай возобновили безвизовый режим для туристов

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

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Желающим нужно лишь подать онлайн-заявку и записаться на прием.

В Москве сегодня открылся китайский визовый центр. Документы будут принимать с понедельника по пятницу с девяти утра до трех часов дня. Желающим нужно лишь подать онлайн-заявку и записаться на прием.

Раньше разрешение на въезд россияне могли получить только в консульстве, были большие очереди, приходилось ждать несколько месяцев. Теперь оформить документы можно гораздо быстрее.