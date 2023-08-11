Мощный пожар вспыхнул на складе в Одинцово

ГУ МЧС: в Одинцове локализовали пожар на площади в две тысячи квадратных метров

Фото, видео: 5-tv.ru

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В данный момент он локализован на площади двух тысяч квадратных метров.

В подмосковном Одинцово в промзоне вспыхнул мощный пожар ночью 10 августа. Об этом сообщает региональное управление МЧС. 5-tv.ru делится кадрами с места событий.

Две тысячи квадратных метров склада охвачены огнем в данный момент. Известно, что пожар локализован.

По предварительной информации, огонь охватил всю площадь здания. Пожар произошел на улице Зеленая, в доме 30а. Пока никаких сведений о пострадавших не поступало.