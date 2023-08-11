Зеленский намерен уволить министра обороны Украины Резникова

Фото: EPA / ТАСС

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Новые кандидаты уже пообщались с президентом Украины.

Владимир Зеленский намерен уволить министра обороны Украины Алексея Резникова. Об этом сообщает ряд украинских газет. На эту высокую должность в данный момент претендуют два человека.

Первым кандидатом на пост является вице-премьер страны Александр Кубраков, а вторым — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Оба уже пообщались с президентом Украины.

По словам журналистов, на улице Резников не останется, он может получить пост посла Украины в Великобритании. Владимир Зеленский не в первый раз увольняет высокопоставленных людей — ранее он выгнал со своей должности посла Вадима Пристайко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Украину ждет еще одна волна мобилизации.