Получит квартиру за 90 миллионов? Что известно о наследнице Веры Васильевой

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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У народной артистки СССР не было детей, самым близким человеком после смерти мужа для нее стала случайная знакомая.

Наследницей имущества покойной актрисы Веры Васильевой, не имевшей собственных детей, могут стать крестница Дарья Милославская и ее дочь Светлана. Женщина не является родственницей народной артистке СССР, однако звезда еще при жизни заявляла, что только ее готова упоминать в завещании. И это при том, что у легенды театра есть брат. Но, вполне вероятно, не ему предстоит въехать в квартиру на Новом Арбате и распоряжаться другими богатствами, нажитыми Васильевой за 75-летнюю театральную карьеру.

Дарья Милославская, по данным источников 5-tv.ru — юрист и филолог, кандидат наук родилась она в 1972 голу в Москве. Отец женщины тоже филолог, преподаватель, заведующий кафедрой сопоставительного изучения языков на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ имени Ломоносова. Этой наукой занимались и родители Милославской, и ее бабушка с дедушкой.

В отличие от родственников, женщина решила выбрать более перспективную профессию юриста — окончила соответствующий факультет МГУ и в 1995 году получила работу в представительстве британской благотворительной организации Charities Aid Foundation, существующий и сегодня портал Благо.ру — ее рук дело. В 2001 году Милославская стала сотрудницей Института развития прессы, увольнялась уже руководителя юридической службы.

В 34 года женщина работала экспертом комиссии по благотворительности и совершенствованию законодательства Общественной палаты России. Участвовала в деятельности экспертного совета комиссии по вопросам развития институтов гражданского общества Совета Федерации, а также рабочей комитете Госдумы по делам молодежи, преподавала в МГУ. Согласно базам, в 2022 году Милославская получила доход почти в пять миллионов рублей.

Случайная встреча народной артистки с будущей дочерью

С Верой Васильевой женщина познакомилась в 1991 году — встретила на улице с тяжелыми сумками, помогла донести их до дома. Позже стала ухаживать за тяжелобольным мужем актрисы — заслуженным артистом РФ Владимиром Ушаковым. Благодаря этому, Васильева смогла вернуться к работе на полную ставку в театре. Когда супруг звезды скончался, Милославская осталась самым близким ее человеком. Вера Кузьминична стала называть ее крестницей и приемной дочерью, по слухам, завещала ей свое имущество.

Многие годы Дарья ухаживала за Верой Кузьминичной, их часто видели вместе, и они в самом деле вели себя как родные мать с дочкой. Поклонники Васильевой не сомневаются — Милославская была радостью в жизни актрисы, и у них сложилась по-настоящему крепкая семья.

Дочь Дарьи Светлану народная артистка называла внучкой. Признавалась, что никогда не мечтала о звании бабушки, но получив его, испытала большую радость. Предположительно, подруга покойной может унаследовать ее квартиру в самом престижном на сегодня районе Москвы — в Хамовниках, на Новом Арбате, 22.

«Стоимость квадратного метра (в Хамовниках) начинается от 900 тысяч за квадратный метр. Соответственно, квартира среднего метража 80-90 квадратных метров — стоимость начинается от 90 миллионов. Дом, о котором мы ведем речь, 1996-го года постройки, относительно современный дом, кирпичный, поэтому называть его морально устаревшим мы его тоже не можем. Соответственно, речь пойдет о той цене, которую я озвучила вначале — от 90 миллионов за квартиру от 80 квадратных метров», — рассказала в интервью 5-tv.ru риелтор Ольга Шлепарева.

Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет 9 августа, она была самой пожилой из ныне живущих народных артистов СССР. 75 лет она проработала в столичном Театре сатиры. Прощание с ней состоится на родной сцене, отпевание — в храме Христа Спасителя. Похоронят актрису 12 августа на Новодевичьем кладбище Москвы.

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