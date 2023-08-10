Минздрав: после взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек
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Фото: © РИА Новости / МЧС РФ
15 из них находятся в больницах.
В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 из них в данный момент находятся в больницах. Об этом сообщает Минздрав России.
В ведомстве подчеркнули, что трое людей были доставлены в тяжелом состоянии в центральную больницу Сергиева Посада, а еще один пострадавший эвакуирован в НМИЦ Бурденко.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с завалами после взрыва.