Мужчина купил вещи в ЦУМ по дешевке: разбирательства уже идут два года

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Центральный универсальный магазин заявил, что мужчина не оплатил покупку даже по низкой цене. Но почему в главном универмаге страны об этом сказали только сейчас? Хитрый ход?

Брендовая одежда — это удовольствие приятное, но не дешевое. Пару лет назад на сайте ЦУМа произошел технический сбой, а житель Волгограда Станислав Анохин купил себе в тот момент 19 вещей в 846 раз ниже их настоящей стоимости. По итогу эта история привела к процессу, который длится уже два года.

Сайту 5-tv.ru стало известно, что в Дзержинском районом суде Волгограда состоялось судебное заседание. Во время процесса представитель ЦУМа уверил, что магазин не получал денежных средств за покупки. Хотя раньше таких заявлений не было.

Уже два года идет этот процесс. Анохин, который работает юристом, рассказал, что всего он прошел четыре инстанции — первую, апелляцию, кассацию и верховный суд. Но эти заседания не ставят финальную точку в этой истории. ЦУМ и Анохин снова встретятся в суде 31 августа.

«Насколько мы слышали все, теперь сторона ответчика спустя два года начинает заявлять о том, что действительно оплата не проходила. Однако в предыдущие три инстанции сторона заявляла об обратном. Но это право стороны строить свою позицию. Здесь комментарии излишни», — объяснил потерпевший.

Мужчина вспомнил, что после оплаты заказа ему пришло уведомление о том, что все оплачено и заказ скоро прибудет. Но курьер так и не приехал. А от ЦУМа не было никаких действий.

«В данный момент, конечно, обстоятельства изменились во многом. И дополнительно, хочется уже показать работоспособность механизма защиты прав потребителей. И суды прекрасно показывают, что действительно права граждан могут быть защищены в судебном порядке», — заявил мужчина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как волгоградец купил вещи в ЦУМ по цене в 846 раз дешевле.