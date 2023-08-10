Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Зверства киевского режима продолжаются.

Заградотряд украинских нацистов расстрелял боевиков из своего подразделения за отказ форсировать Днепр. Об этом 5-tv.ru сообщил знакомый с ситуацией источник.

Военнослужащим ВСУ был отдан приказ форсировать воды реки на лодках в Херсонской области. Они выполнять поставленную задачу отказались, за что жестко поплатись — были расстреляны прямо на правом берегу Днепра в районе Берислава.

Украинские нацисты не первый раз проявляют жестокость по отношению к своим сослуживцам. Неоднократно из зоны СВО поступали сообщения о зверской ликвидации украинцев или иностранных наемников киевским режимом.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.