Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над Северным Ледовитым океаном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Их сопровождали экипажи самолетов Су-35С.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что их сопровождали экипажи самолетов Су-35С.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», — приводятся слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенант Сергея Кобылаша.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для недопущения нарушения государственной границы России самолетом патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.