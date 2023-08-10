Фото: www.globallookpress.com / Loey Felipe/UN Photo

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Его запросили США, Албания, Япония и Корея.

Совбез ООН проведет заседание о нарушениях прав человека в КНДР. Встреча ожидается в четверг, 17 августа, заявила американский постпред при организации Линда Томас-Гринфилд.

Она уточнила, что заседание запросили США, Албания, Япония и Корея.

«Совет заслушает доклад от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, спецдокладчика по ситуации с правами человека в КНДР Элизабет Саман, а также от представителя гражданского общества», — добавила Томас-Гринфилд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению американцев, российский министр обороны Сергей Шойгу ездил в Северную Корею, чтобы договориться о поставках оружия для продолжения спецоперации по защите Донбасса.