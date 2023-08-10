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Некоторые подробности привел посол Центральноафриканской Республики.

Министр обороны ЦАР посетит Россию на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла республики Клода Рамо Биро.

Уточняется, что делегация приедет на форум «Армия-2023».

«Делегацию ЦАР возглавит министр обороны, также будут высшие офицеры», — уточнил Биро.

К слову, представители 41 страны уже заявили о своем намерении принять участие в мероприятиях международного военно-технического форума, который запланирован на август 2023 года и пройдет в культурно-выставочном центре «Патриот» в Московский области. Ожидается, что свои экспонаты площадке предоставят порядка 1,5 компаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как развивается сотрудничество ЦАР и России.